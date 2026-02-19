Manifestantes se reuniram na Praça da Rodoviária, em Santo Antônio do Pinhal, cobrando investigações sobre o desvio de R$ 6 milhões dos cofres da prefeitura. O ato ocorreu na quarta-feira (18), a partir das 19h e promete desdobramentos.
Cerca de 100 participaram da manifestação que recebeu o apoio de um carro de som cedido pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté.
Entre os presentes, estavam Carlinhos Almeida, ex-prefeito de São José dos Campos; Amélia Naomi (PT), vereadora de São José dos Campos; Reginaldo Ferreira, vereador de Santo Antônio do Pinhal; e Marta Lima: ex-vereadora, que discursou em favor da continuidade das investigações.
Até o momento, a única pessoa detida é a servidora Ana Flávia dos Santos, que confessou a autoria do desvio.
O advogado Dojival Vieira informou que solicitou audiência com o Ministério Público e quer habilitar o grupo de cidadãos para acesso aos autos do processo.
Uma nova manifestação já está agendada para o dia 7 de março, às 19h, na mesma praça.