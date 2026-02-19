Manifestantes se reuniram na Praça da Rodoviária, em Santo Antônio do Pinhal, cobrando investigações sobre o desvio de R$ 6 milhões dos cofres da prefeitura. O ato ocorreu na quarta-feira (18), a partir das 19h e promete desdobramentos.

Cerca de 100 participaram da manifestação que recebeu o apoio de um carro de som cedido pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté.