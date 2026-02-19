O temporal que atingiu Taubaté na tarde de quarta-feira (18) resultou em 37 ocorrências registradas pela Defesa Civil até as 19h. As fortes rajadas de vento derrubam 31 árvores na cidade.

Segundo o órgão municipal, a tempestade veio com rajadas de vento de aproximadamente 28 km/h e acumulado de 20,4 mm de chuva, medido por pluviômetros.