O temporal que atingiu Taubaté na tarde de quarta-feira (18) resultou em 37 ocorrências registradas pela Defesa Civil até as 19h. As fortes rajadas de vento derrubam 31 árvores na cidade.
Segundo o órgão municipal, a tempestade veio com rajadas de vento de aproximadamente 28 km/h e acumulado de 20,4 mm de chuva, medido por pluviômetros.
Durante a passagem do temporal, foram emitidos dois alertas severos via Cell Broadcast para celulares no município, com orientações de prevenção. A Defesa Civil informou que não houve registro de alagamentos nesta ocorrência, mas equipes foram mobilizadas para atender quedas de árvores e estruturas e para vistorias em vias.
De acordo com a atualização divulgada pela Defesa Civil, até 19h foram registrados 37 acionamentos, distribuídos da seguinte forma: 31 ocorrências de quedas de árvores, três ocorrências de quedas/danos de estruturas e três ocorrências de vistorias de vias.
As ocorrências de quedas de árvores informadas pela Defesa Civil foram registradas em bairros e regiões como: Centro, Parque Piratininga, Parque Ipanema (2 ocorrências), Vila IAPI, Parque São Jorge, Esplanada Santa Terezinha (2), Jardim América, Parque São Luís (2) e Sabará.
Já os registros de danos/quedas de estruturas (3) ocorreram na Esplanada Santa Terezinha, Jardim Garcez e Parque Santo Antônio.
Segundo a Defesa Civil, o Plano Municipal de Contingência foi acionado e equipes foram mobilizadas para atendimento e medidas de segurança. Se você se deparar com áreas de risco, a orientação é evitar circulação desnecessária e manter distância de árvores, postes, fiação e estruturas instáveis.
Outros danos
A Defesa Civil do Estado informou que houve o destelhamento de um imóvel na rua Coronel Benedito Augusto de Oliveira, no Residencial Santa Izabel, acarretando danos a veículos oficiais que ali estavam estacionados.
Registrou-se o colapso da estrutura metálica da Escola Municipal Professor Cláudio César Guilherme de Toledo, localizada no bairro Jardim Mourisco, bem como o colapso de uma quadra situada pela rua Francisco Davi de Oliveira.
Também houve interrupção no fornecimento de energia elétrica, em razão da queda de árvore sobre a fiação, afetando temporariamente três residências.
A Defesa Civil do Estado informou que não houve registro de vítimas, desabrigados ou desalojados.