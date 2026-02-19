Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Cruzeiro, durante operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) na tarde de quarta-feira (18).
A ação ocorreu na região do pontilhão da linha férrea, na Estrada do Porto, local já monitorado pelas equipes policiais por ser apontado como ponto recorrente de comercialização de entorpecentes.
De acordo com o boletim de ocorrência, durante diligências na área, os policiais civis avistaram o suspeito, que tentou fugir correndo em direção à via pública. Ele foi alcançado e abordado pelos agentes.
Durante a tentativa de fuga, o homem teria arremessado ao chão um invólucro plástico de cor preta. Dentro do material havia seis porções de maconha, totalizando aproximadamente 113 gramas. Também foram apreendidos R$ 547 em dinheiro, distribuídos em notas de pequeno valor.
Ainda conforme a ocorrência, durante o interrogatório, o indiciado assumiu a posse da droga e declarou que as porções seriam destinadas à venda.
A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante e enquadrou a conduta como tráfico de entorpecentes. A prisão foi formalizada e o homem permaneceu à disposição da Justiça.