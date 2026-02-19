Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Cruzeiro, durante operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) na tarde de quarta-feira (18).

A ação ocorreu na região do pontilhão da linha férrea, na Estrada do Porto, local já monitorado pelas equipes policiais por ser apontado como ponto recorrente de comercialização de entorpecentes.