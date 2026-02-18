Três integrantes de uma mesma família morreram em um grave acidente de trânsito no fim da tarde de terça-feira (17). As vítimas estavam em uma caminhonete que colidiu de frente com um caminhão. Um homem que dirigia o veículo foi socorrido com vida e encaminhado ao hospital.

O acidente ocorreu na BR-282, no município de Rancho Queimado, em Santa Catarina. As vítimas foram identificadas como Jislaine Scheidt, de 35 anos, Vitor Matheus, de 14, e Lorena Vigo, de 8 anos. Todos eram naturais do Rio Grande do Sul.