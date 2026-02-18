Uma cratera de grandes proporções localizada no limite entre os bairros Parque Residencial União e Campos dos Alemães, na região sul de São José dos Campos, voltou a preocupar moradores após apresentar avanço significativo nos últimos meses.

Imagens aéreas registradas em agosto de 2025 já mostravam a dimensão da erosão. À época, a reportagem sobrevoou a área e constatou a existência da cratera às margens da Estrada do Imperador.