Uma cratera de grandes proporções localizada no limite entre os bairros Parque Residencial União e Campos dos Alemães, na região sul de São José dos Campos, voltou a preocupar moradores após apresentar avanço significativo nos últimos meses.
Imagens aéreas registradas em agosto de 2025 já mostravam a dimensão da erosão. À época, a reportagem sobrevoou a área e constatou a existência da cratera às margens da Estrada do Imperador.
No entanto, novas imagens captadas em fevereiro deste ano revelam que o buraco aumentou consideravelmente de tamanho, evidenciando o avanço do processo erosivo, especialmente após o período de chuvas intensas nas últimas semanas.
Moradores temem que a erosão continue se expandindo e atinja a pista da Estrada do Imperador, o que poderia comprometer o tráfego e aumentar os riscos na região.
No local, uma placa instalada pela Prefeitura de São José dos Campos informa que uma obra de contenção deveria ter sido concluída em 8 de fevereiro. Segundo os dados divulgados, o serviço teve custo estimado em R$ 124.839,02, foi finalizado em 10 de dezembro de 2025 e tinha prazo de execução de dois meses.
Em nota oficial, a Prefeitura afirmou que as equipes seguem monitorando a área e realizando reforço na contenção com a aplicação de pedras de grande diâmetro. A medida, segundo o município, é uma técnica utilizada para estabilizar o solo e tentar conter o avanço da erosão.
A cratera em questão é classificada como voçoroca, termo utilizado para descrever um estágio avançado de erosão do solo. A voçoroca se forma quando a água da chuva escoa com força sobre terrenos desprotegidos, abrindo sulcos profundos que podem evoluir para grandes buracos. Esse tipo de erosão pode comprometer estruturas próximas, vias públicas e até residências, caso não haja intervenção adequada.