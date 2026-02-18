Uma chuva intensa e de curta duração, acompanhada por rajadas de vento, causou diversos danos em Taubaté na tarde desta quarta-feira (18). Entre os principais registros está a queda de parte da estrutura da Escola Municipal Professor Cláudio César Guilherme de Toledo, no bairro Jardim Mourisco.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com informações preliminares, a força do vento comprometeu a estrutura da unidade de ensino, gerando preocupação entre moradores da região. Até o momento, não há confirmação de feridos.
Por volta das 15h20, a Defesa Civil do Estado emitiu um alerta severo para a população diante da intensidade do temporal. Segundo a Defesa Civil de Taubaté, os ventos atingiram aproximadamente 28 km/h e o volume acumulado de chuva chegou a 20,4 milímetros.
Além dos danos na escola, a tempestade provocou a queda de uma árvore de grande porte no bairro Jaraguá. Já na Esplanada Santa Terezinha, a cobertura de uma companhia da Polícia Militar foi destruída. O telhado desabou sobre o pátio e atingiu viaturas estacionadas no local. Também não há registro de vítimas nessa ocorrência.
O balanço divulgado por volta das 17h20 apontava 15 atendimentos relacionados ao temporal. Do total, 12 foram quedas de árvores nos bairros Parque Piratininga, Parque Ipanema, Vila IAPI, Parque São Jorge, Esplanada Santa Terezinha, Jardim América, Parque São Luís, Sabará e Centro.
Também foram registrados danos estruturais nos bairros Esplanada Santa Terezinha, Jardim Garcez e Parque Santo Antônio.
A Defesa Civil informou que o Plano Municipal de Contingência foi acionado e que equipes foram mobilizadas para atender as ocorrências. Apesar dos estragos, não houve registro de pontos de alagamento na cidade.