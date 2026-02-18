Uma chuva intensa e de curta duração, acompanhada por rajadas de vento, causou diversos danos em Taubaté na tarde desta quarta-feira (18). Entre os principais registros está a queda de parte da estrutura da Escola Municipal Professor Cláudio César Guilherme de Toledo, no bairro Jardim Mourisco.

De acordo com informações preliminares, a força do vento comprometeu a estrutura da unidade de ensino, gerando preocupação entre moradores da região. Até o momento, não há confirmação de feridos.