O Taubaté ficou no empate por 1 a 1 com o Santo André na noite desta quarta-feira (18), no estádio Joaquinzão, em Taubaté, em jogo que valeu pela 11ª rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.
Com isso, o Burro da Central, sob comando do técnico Fahel Júnior, continua em 14º lugar, agora com 9 pontos e apenas uma vitória no torneio. E tem um a mais que o Grêmio Prudente, o primeiro da zona de degola. Já o time do ABC está em nono, com 13 pontos.
Na próxima rodada, o time da região visita o Água Santa no sábado (21), a partir das 16h no estádio Distrital Inamar, em Diadema, no Grande ABC. E o Ramalhão recebe o São José no domingo (22), a partir das 10h, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André.
Como foi o jogo
No primeiro tempo, o Santo André começou melhor e conseguiu um escanteio aos 3min, pela esquerda. Na cobrança, veio a jogada ensaiada com bola levantada para a área e o desvio de cabeça de Felipe Santana, no canto direito: 1 a 0.
Mesmo precisando do resultado, o Taubaté tinha dificuldades e não conseguia pressionar em busca do empate nos minutos seguintes. E apostava em bolas alçadas, sem eficiência.
Apenas aos 17min conseguiu chegar com real perigo, em finalização que o goleiro do Santo André salvou com grande defesa.
Ali, o Burrão melhorou e acuou o Ramalhão, que já não conseguia mais sair para os contra-ataques. E, aos 38min, cheogu ao empate com gol de Maranhçao, que pegou sobra na entrada da área e mandou no canto esquerdo: 1 a 1.
Antes do intervalo, o Taubaté levou um susto aos 51min. Após cobrança de falta pelo alto, na esquerda, a bola foi desviada para o gol, mas Ítalo salvou de cabeça em cima da linha e mandou para escanteio.
Na etapa final, o Burro da Central de novo voltou desatento e, aos 4min, quase levou o segun gol. Em chute cruzado, o goleiro desviou para escanteio, em lance de muito perigo.
Depois, o Taubaté acordou e voltou a pressionar, como fez na maior parte do primeiro tempo. E, aos 9min, teve uma boa chance, após bate-rebate, quando a bola foi para cima.
Outra chegada taubateana veio aos 17min, em nova grande defesa do goleiro do Santo André. Mas, os dois times criaram pouco depois disso e o jogo ficou mesmo no empate.