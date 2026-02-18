A funcionária de buffet Jennifer Rodrigues Monteiro, de 30 anos, permanece internada em estado grave na Santa Casa de São José dos Campos. Segundo boletim divulgado nesta quarta-feira (18), a paciente está sob cuidados intensivos na Unidade de Tratamento de Queimaduras (UTQ) desde o dia 17 de fevereiro.

De acordo com o hospital, o quadro clínico é considerado grave, porém estável, e Jennifer permanece dependente de ventilação mecânica. Não há previsão de alta.

Acidente ocorreu durante festa de Carnaval em Mogi