Daniela Teixeira gravou um vídeo que foi postado no perfil da comunidade no Instagram pedindo doações para a entidade. Segundo ela, a ajuda reduziu e a casa precisa de dinheiro para, entre outras questões, consertar máquinas de lavar quebradas.

A comunidade Consoladora dos Aflitos, que dá assistência a pessoas em situação de rua e abandonadas, pede ajuda para manter seu trabalho em São José dos Campos. Em dificuldade financeira, o projeto funciona na estrada municipal Antonio Sa Flor, na região norte da cidade.

“Quem me ajudava parou de ajudar. Em nome de Jesus, tem misericórdia desta obra. Nós não podemos parar. Vocês sabe que nós somos a única comunidade em todo o estado, porque vem do Rio de Janeiro, vem de São Paulo, vem de Minas, trazer paciente para nós, quem cuida de 18 a 59 anos de pacientes doentes, terminais. Então, nos ajude, por favor. Em nome de Jesus”, diz o vídeo.

“Olha, eu vou mostrar para vocês. Esses dias eu mandei um vídeo falando das máquinas. Vou mostrar para vocês agora. Essa máquina está quebrada. Olha o tanto de roupa que eu estou lavando na mão. Eu louvo a Deus porque eu tenho dois braços e tenho saúde para lavar a roupa na mão. Mas se vocês puderem, tem misericórdia dessa obra”, afirmou a voluntária.

Segundo ela, a comunidade aceita doações de máquinas usadas. “As máquinas aqui funcionam todos os dias, o dia inteiro. Máquina pequena, na verdade, se você tiver, está ótimo, mas ela quebra logo, porque não dá conta. A gente lava os lençóis, troca os lençóis e toalha de banho todos os dias, não reutiliza. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês”, diz Daniela.