18 de fevereiro de 2026
OFENSAS

Cliente xinga entregador em condomínio de São José; VEJA O VÍDEO

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem feita pelo celular mostra o cliente ofendendo o entregador
Vídeo obtido por OVALE mostra um cliente ofendendo com xingamentos um entregador após uma entrega em um condomínio na região sul de São José dos Campos. O caso aconteceu no Jardim América.

Pelas imagens, percebe-se que o cliente começa a ofender o entregador, que filma a cena, após ele ter se recusado a entregar o pedido dentro do condomínio.

“Você tem que entregar lá dentro. Trabalha para isso. Vou reclamar lá, você não trabalha mais aqui, você não entrega mais aqui. Fechou. Seu arrombado”, diz o cliente, que parte para cima do entregador.

A cena não mostra violência física, apenas os xingamentos e o questionamento do cliente. O motoboy e o consumidor não foram identificados e nem localizados para comentar o caso. O espaço segue aberto.

