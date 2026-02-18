Vídeo obtido por OVALE mostra um cliente ofendendo com xingamentos um entregador após uma entrega em um condomínio na região sul de São José dos Campos. O caso aconteceu no Jardim América.

Pelas imagens, percebe-se que o cliente começa a ofender o entregador, que filma a cena, após ele ter se recusado a entregar o pedido dentro do condomínio.