A cidade de Taubaté foi atingida por um temporal com fortes rajadas de vento na tarde desta quarta-feira (18), provocando transtornos à população.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Vídeo obtido por OVALE mostra uma rajada de vento muito forte atingindo o bairro Esplanada Santa Terezinha, às 15h18.
O município foi um dos mais atingidos pela chuva nesta quarta, após comunicados de alerta emitidos pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais).
Ambos indicavam a possibilidade de chuvas e ventos intensos na região até quinta-feira (19), colocando todo o Vale do Paraíba sob alerta.
Defesa Civil de Taubaté.
Balanço parcial da Defesa Civil de Taubaté, emitido na tarde desta quarta-feira, indica que a cidade foi atingida por temporal acompanhado de rajadas de vento com velocidade aproximada de 28 km/h. De acordo com dados aferidos pelos pluviômetros da Defesa Civil, foi registrado acumulado de 20,4 mm de chuva.
Durante a passagem da tempestade, foram emitidos dois alertas severos via Cell Broadcast para os aparelhos celulares no município, orientando a população quanto à adoção de medidas preventivas.
Até o momento, foram contabilizadas 15 ocorrências, sendo 12 registros de queda de árvores, que ocorreram no Centro, Parque Piratininga, Parque Ipanema (2 ocorrências), Vila IAPI, Parque São Jorge, Esplanada Santa Terezinha (2), Jardim América, Parque São Luís (2) e Sabará.
Tamb[em houve danos e queda de estruturas nos bairros Esplanada Santa Terezinha, Jardim Garcez e Parque Santo Antônio.
A Defesa Civil informou que acionou o Plano Municipal de Contingência e mobilizou equipes para atendimento das ocorrências. Não houve registro de alagamentos.
Desabrigados.
No dia 9 de fevereiro, Taubaté foi atingida por uma forte chuva que afetou cerca de 120 residências no bairro Santa Tereza. Cinco ruas do bairro ficaram alagadas e 32 pessoas foram abrigadas na escola municipal Professora Docelina Silva de Campos Coelho, sendo 26 adultos e 6 crianças.