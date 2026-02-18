A cidade de Taubaté foi atingida por um temporal com fortes rajadas de vento na tarde desta quarta-feira (18), provocando transtornos à população.

Vídeo obtido por OVALE mostra uma rajada de vento muito forte atingindo o bairro Esplanada Santa Terezinha, às 15h18.