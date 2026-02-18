Uma jovem de 24 anos denunciou ter sido agredida, ameaçada e vítima de dano material durante um encontro na madrugada de segunda-feira (16). O suspeito é um homem de 43 anos, identificado como Fernando Adolfo Ketzer. Ele deixou o local antes da chegada da polícia e o caso passou a ser investigado.
A ocorrência foi registrada em Sorriso (MT). Segundo o boletim, o homem chegou ao imóvel por volta das 3h e se apresentou como técnico agrícola.
De acordo com o relato da vítima, o desentendimento começou após a interrupção da relação sexual. A jovem informou à polícia que, a partir desse momento, o comportamento do suspeito mudou e ele passou a agir de forma agressiva.
Ela afirmou que decidiu encerrar o encontro e pediu que o homem deixasse a residência. Ainda conforme a denúncia, ele teria se recusado a sair e exigido a devolução de um valor pago. Durante a discussão, a jovem relata ter sido agredida e ameaçada.
A vítima também informou que comunicou ao suspeito sobre a existência de câmeras de monitoramento no imóvel. Após isso, ele teria deixado o endereço antes da chegada da Polícia Militar.
O homem saiu dirigindo uma Toyota Hilux pertencente a uma empresa de insumos agrícolas. Posteriormente, foi verificado que o veículo passou por um posto da Polícia Rodoviária Federal em direção ao município de Lucas do Rio Verde.
O caso é apurado pela Polícia Civil de Mato Grosso, que deverá analisar os relatos e possíveis imagens de segurança para esclarecer os fatos.
Fernando Adolfo Ketzer também responde a processo na 1ª Vara Criminal da Comarca de Ijuí (RS). Conforme consta nos autos, ele é réu em ação que envolve cinco casos de maus-tratos a gatos domésticos. Segundo a acusação, os animais teriam sido obtidos por meio de redes sociais.
Em Sorriso, a investigação segue em andamento. A Polícia Civil deve ouvir os envolvidos e reunir elementos para definir os próximos passos do inquérito.