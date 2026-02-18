Uma jovem de 24 anos denunciou ter sido agredida, ameaçada e vítima de dano material durante um encontro na madrugada de segunda-feira (16). O suspeito é um homem de 43 anos, identificado como Fernando Adolfo Ketzer. Ele deixou o local antes da chegada da polícia e o caso passou a ser investigado.

A ocorrência foi registrada em Sorriso (MT). Segundo o boletim, o homem chegou ao imóvel por volta das 3h e se apresentou como técnico agrícola.