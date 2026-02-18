18 de fevereiro de 2026
VIOLÊNCIA

Morador é esfaqueado após briga em condomínio de luxo

Por Da Redação | Nova Mutum (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Um homem foi esfaqueado no pescoço durante uma discussão na noite de terça-feira (17). Ele recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi levado ao hospital. O suspeito deixou o local antes da chegada da Polícia Militar e ainda não foi localizado.

O caso aconteceu no Condomínio Alphaville, na Rua das Mangueiras, bairro Bela Vista, em Nova Mutum (MT). A Polícia Militar foi acionada por volta das 19h30 pelo responsável pela segurança do residencial, que informou sobre um morador ferido e a necessidade de socorro imediato.

Quando a equipe chegou, a vítima já recebia os primeiros atendimentos. O homem apontado como autor da agressão não estava mais no condomínio. Segundo o registro da ocorrência, ele saiu logo após o ataque.

A vítima foi identificada como Walter Severino da Silva. Os bombeiros realizaram os procedimentos de emergência ainda no local e, na sequência, encaminharam o morador para uma unidade hospitalar do município. Até o momento, não há atualização oficial sobre o estado de saúde dele.

A motivação da agressão ainda é desconhecida. As circunstâncias da discussão e se havia desentendimento anterior entre os envolvidos serão apuradas.

A Polícia Militar informou que realizou buscas nas imediações do bairro Bela Vista, mas o suspeito não foi encontrado até o encerramento desta matéria.

O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela Polícia Civil de Nova Mutum. A corporação deverá ouvir testemunhas e reunir informações para esclarecer como ocorreu o crime.

