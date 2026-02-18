Um homem foi esfaqueado no pescoço durante uma discussão na noite de terça-feira (17). Ele recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi levado ao hospital. O suspeito deixou o local antes da chegada da Polícia Militar e ainda não foi localizado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu no Condomínio Alphaville, na Rua das Mangueiras, bairro Bela Vista, em Nova Mutum (MT). A Polícia Militar foi acionada por volta das 19h30 pelo responsável pela segurança do residencial, que informou sobre um morador ferido e a necessidade de socorro imediato.