18 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA

Mulher de 44 anos fica ferida após ser esfaqueada pelo marido

Por Da Redação | Cáceres
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Mulher de 44 anos fica ferida após ser esfaqueada pelo marido
Mulher de 44 anos fica ferida após ser esfaqueada pelo marido

Uma mulher de 44 anos ficou ferida após ser esfaqueada pelo companheiro, de 40, na madrugada desta quarta-feira (18). O homem foi preso em flagrante por suspeita de tentativa de homicídio depois de fugir do local e se envolver em um acidente de trânsito.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em Cáceres, no Mato Grosso. A agressão foi registrada no bairro Lavapés, dentro da residência do casal.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 6º Batalhão foram acionadas para atender a ocorrência na Avenida José Palmiro. Quando os policiais chegaram ao endereço, a vítima já havia sido levada pelo pai para a Unidade de Pronto-Atendimento. Ela apresentava um ferimento no braço esquerdo.

Aos militares, a mulher relatou que consumia bebida alcoólica com o companheiro quando, durante uma discussão, ele teria pegado uma faca e iniciado os golpes. Ao tentar se defender, acabou atingida no braço. O filho e o pai dela intervieram e conseguiram conter a agressão.

Após o ataque, o suspeito fugiu em uma motocicleta Honda CG Titan 160 preta. A Polícia Militar iniciou buscas na região para localizá-lo.

Durante as diligências, os policiais receberam a informação de que um motociclista havia sofrido um acidente na rodovia MT-343. As características do condutor coincidiam com as do suspeito. No local, o homem foi encontrado caído, com fratura em uma das pernas.

Ainda na rodovia, os policiais localizaram a lâmina de uma faca sem o cabo, que seria a arma usada na agressão. O objeto foi apreendido.

O suspeito foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à UPA, sob escolta policial. Após atendimento médico, ele foi preso e colocado à disposição da Justiça.

O caso é investigado como tentativa de homicídio, conforme previsto no Código Penal Brasileiro. As circunstâncias da agressão e o estado de saúde da vítima devem ser detalhados no decorrer das investigações.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários