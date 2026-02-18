Uma mulher de 44 anos ficou ferida após ser esfaqueada pelo companheiro, de 40, na madrugada desta quarta-feira (18). O homem foi preso em flagrante por suspeita de tentativa de homicídio depois de fugir do local e se envolver em um acidente de trânsito.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em Cáceres, no Mato Grosso. A agressão foi registrada no bairro Lavapés, dentro da residência do casal.