Uma mulher de 44 anos ficou ferida após ser esfaqueada pelo companheiro, de 40, na madrugada desta quarta-feira (18). O homem foi preso em flagrante por suspeita de tentativa de homicídio depois de fugir do local e se envolver em um acidente de trânsito.
O caso ocorreu em Cáceres, no Mato Grosso. A agressão foi registrada no bairro Lavapés, dentro da residência do casal.
Segundo a Polícia Militar, equipes do 6º Batalhão foram acionadas para atender a ocorrência na Avenida José Palmiro. Quando os policiais chegaram ao endereço, a vítima já havia sido levada pelo pai para a Unidade de Pronto-Atendimento. Ela apresentava um ferimento no braço esquerdo.
Aos militares, a mulher relatou que consumia bebida alcoólica com o companheiro quando, durante uma discussão, ele teria pegado uma faca e iniciado os golpes. Ao tentar se defender, acabou atingida no braço. O filho e o pai dela intervieram e conseguiram conter a agressão.
Após o ataque, o suspeito fugiu em uma motocicleta Honda CG Titan 160 preta. A Polícia Militar iniciou buscas na região para localizá-lo.
Durante as diligências, os policiais receberam a informação de que um motociclista havia sofrido um acidente na rodovia MT-343. As características do condutor coincidiam com as do suspeito. No local, o homem foi encontrado caído, com fratura em uma das pernas.
Ainda na rodovia, os policiais localizaram a lâmina de uma faca sem o cabo, que seria a arma usada na agressão. O objeto foi apreendido.
O suspeito foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à UPA, sob escolta policial. Após atendimento médico, ele foi preso e colocado à disposição da Justiça.
O caso é investigado como tentativa de homicídio, conforme previsto no Código Penal Brasileiro. As circunstâncias da agressão e o estado de saúde da vítima devem ser detalhados no decorrer das investigações.