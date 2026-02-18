Com 268,1 de 270 pontos possíveis, a Mocidade Alegre do Pedregulho é a campeã do Carnaval de Guaratinguetá em 2026, superando outras cinco agremiações. A escola campeã foi a quarta a desfilar, no início da madrugada desta quarta-feira (18), e exaltou a noite e seus mistérios.

O desfile competitivo foi realizado na Avenida Presidente Vargas pelo quarto ano consecutivo após a paralisação provocada pela pandemia do coronavírus.