Com 268,1 de 270 pontos possíveis, a Mocidade Alegre do Pedregulho é a campeã do Carnaval de Guaratinguetá em 2026, superando outras cinco agremiações. A escola campeã foi a quarta a desfilar, no início da madrugada desta quarta-feira (18), e exaltou a noite e seus mistérios.
O desfile competitivo foi realizado na Avenida Presidente Vargas pelo quarto ano consecutivo após a paralisação provocada pela pandemia do coronavírus.
A segunda colocação ficou com a Embaixada do Morro, que obteve 267,3 pontos e tentava o tetracampeonato consecutivo – escola foi campeã nos três anos anteriores.
Em 2026, a agremiação foi denunciada e acabou penalizada com 0,6 ponto, por uso de carro acoplado e limite de alegorias. A decisão pela punição foi da OESG (Organização das Escolas de Samba de Guaratinguetá).
A terceira colocação ficou com a Bonecos Cobiçados, com 265,6 pontos, seguida das escolas: Unidos da Tamandaré (265,3), Acadêmicos do Campo do Galvão (264,9) e Beira Rio da Nova Guará (263,4).
Com o título de 2026, a Mocidade Alegre acumula quatro campeonatos do Carnaval competitivo de Guaratinguetá, que começou em 1970. As taças foram conquistadas em 1992, 2019, 2020 e 2026.
A escola mais vencedora da cidade é a Embaixada do Morro, com 21 títulos, seguida da Acadêmicos do Campo do Galvão, com 16, e da Unidos da Tamandaré, com 10 taças.
Mocidade Alegre do Pedregulho
Criada em 1974, a Mocidade Alegre levou para a avenida o enredo “Uma noite multicultural no palco do meu carnaval”, que exaltou a noite.
“É tempo de contar sua história – dos encantamentos dos guardiões da noite que na sombra religiosa caminham por além do véu humano. Das lendas que trilham na penumbra em um zumbido amedrontador. Das facetas do boêmio apaixonado, poeta solitário e músico inspirado. Do batuque dos carnavais que incendiaram a madrugada”, diz o enredo da agremiação.
“Em 2023 a gente veio com enredo dos guerreiros e perdemos por uma diferença de 0,1. Hoje é o dia da alegria. Nós motivamos o pessoal, e éramos bem reduzidos, mas trabalhamos muito, com pensamento positivo. Entregamos um excelente carnaval. E agora é só comemorar”, disse Gabriel Barros, diretor da escola campeã.
“A gente se uniu nessa força do barracão, fomos para a avenida e chegou na hora ‘H’ o pessoal se uniu. Todas tinham chance e a nossa escola também. Muito empenho e dedicação. Estamos muito felizes e agora é comemorar”, afirmou outro diretor da agremiação.