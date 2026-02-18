Um homem foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (17) após furtar uma clínica na Avenida Nelson D’Ávila, na região central de São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A prisão foi realizada por policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), após acionamento do Copom que informava sobre furto em andamento no estabelecimento comercial.
Abordagem aconteceu em frente ao local
Segundo a Polícia Militar, durante o deslocamento, as equipes conseguiram abordar o suspeito em frente à clínica. Na mochila dele foram encontrados: notebook da marca Acer; carregador, filtro de linha; produtos alimentícios; Os objetos foram reconhecidos como pertencentes à clínica.
Imagens de monitoramento confirmaram o crime
De acordo com a PM, o proprietário do estabelecimento apresentou imagens do sistema de monitoramento, nas quais o homem aparece praticando o furto. Após a confirmação, o suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como furto qualificado a estabelecimento comercial.