Um homem foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (17) após furtar uma clínica na Avenida Nelson D’Ávila, na região central de São José dos Campos.

A prisão foi realizada por policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), após acionamento do Copom que informava sobre furto em andamento no estabelecimento comercial.

Abordagem aconteceu em frente ao local