NELSON D'ÁVILA

Homem é preso pela PM após furtar clínica no centro de SJC

São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
PM/Divulgação

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (17) após furtar uma clínica na Avenida Nelson D’Ávila, na região central de São José dos Campos.

A prisão foi realizada por policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), após acionamento do Copom que informava sobre furto em andamento no estabelecimento comercial.

Abordagem aconteceu em frente ao local

Segundo a Polícia Militar, durante o deslocamento, as equipes conseguiram abordar o suspeito em frente à clínica. Na mochila dele foram encontrados: notebook da marca Acer; carregador, filtro de linha; produtos alimentícios; Os objetos foram reconhecidos como pertencentes à clínica.

Imagens de monitoramento confirmaram o crime

De acordo com a PM, o proprietário do estabelecimento apresentou imagens do sistema de monitoramento, nas quais o homem aparece praticando o furto. Após a confirmação, o suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como furto qualificado a estabelecimento comercial.

