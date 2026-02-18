Os últimos minutos de vida de Pricila Maria Dolla Gomes, de 38 anos, foram marcados por desespero. Antes de ser assassinada, ela implorou ao namorado para que não atirasse. “Por favor, eu tenho filho”, disse, em um dos trechos registrados durante uma chamada de vídeo.
O crime ocorreu na noite de segunda-feira (16), no município de Rio Negrinho, em Santa Catarina, e é investigado como feminicídio.
Crime foi transmitido em chamada de vídeo
De acordo com informações da Polícia Militar de Santa Catarina, uma amiga da vítima acionou a PM após receber informações de que Pricila estaria sendo ameaçada pelo companheiro, Gustavo Danielski, de 29 anos, que estaria armado dentro da residência.
Durante o deslocamento da viatura, a testemunha relatou ter ouvido disparos.
Segundo relatos divulgados pela imprensa local, o agressor teria iniciado uma chamada de vídeo com a própria irmã enquanto discutia com a vítima. Do outro lado da tela, familiares acompanhavam em tempo real a tensão dentro da casa.
Nas imagens, Pricila tenta acalmar o homem. Em meio ao desespero, ela teria dito: “Eu me ajoelho na tua frente” e apelado: “Pelo amor que você tem pelas tuas irmãs, pelas tuas sobrinhas”. Mesmo com os pedidos, o homem atirou.
Vítima foi encontrada sem vida
Quando os policiais chegaram ao imóvel, encontraram Pricila já sem vida, sobre um colchão no chão da residência.
O suspeito estava caído na porta da casa, com ferimento na cabeça compatível com disparo de arma de fogo e sinais vitais instáveis, indicando tentativa de suicídio. Ele foi socorrido e encaminhado à Fundação Hospitalar de Rio Negrinho.
O caso foi registrado como feminicídio consumado e tentativa de suicídio.
Relacionamento teria terminado no mesmo dia
Segundo familiares e amigas, Pricila havia comentado na manhã do crime que pretendia terminar o relacionamento.
Horas depois, o suspeito teria informado que iria até a casa dela buscar pertences e dinheiro. Familiares passaram a trocar mensagens após receberem a informação de que ele estaria no local “para matá-la”.
Os pais da vítima foram até o imóvel e encontraram a filha já sem vida. Eles afirmaram não saber de desentendimentos recentes e disseram não compreender o motivo do crime. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.