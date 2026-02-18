Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (17) após agredir a ex-namorada e a amiga dela na Avenida Rui Barbosa, no bairro Vila Machado, em São José dos Campos.
A ocorrência de violência doméstica foi atendida por policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), após acionamento pelo telefone 190, por volta das 22h50.
Vítima teve ferimentos na cabeça e no rosto
No local, os policiais encontraram duas mulheres que relataram terem sido atacadas pelo ex-companheiro de uma delas.
Segundo o registro policial, a amiga da solicitante apresentava ferimentos na cabeça e no rosto, sendo socorrida ao Hospital Municipal da Vila Industrial. Já a ex-companheira do agressor apresentava diversas escoriações pelo corpo.
Suspeito foi levado à Delegacia da Mulher
O homem foi detido pela equipe e conduzido à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como violência doméstica e será investigado pela Polícia Civil.