Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (17) após agredir a ex-namorada e a amiga dela na Avenida Rui Barbosa, no bairro Vila Machado, em São José dos Campos.

A ocorrência de violência doméstica foi atendida por policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), após acionamento pelo telefone 190, por volta das 22h50.

Vítima teve ferimentos na cabeça e no rosto