A família de Wanderson Oliveira, de 29 anos, vive momentos de angústia após o desaparecimento do morador da zona sul de São José dos Campos. Ele foi visto pela última vez às 11h da segunda-feira (16 de fevereiro), na Avenida dos Evangélicos.
Segundo familiares, Wanderson saiu de casa informando que iria buscar as filhas na casa da sogra, mas não retornou e não fez mais contato.
O celular do jovem não recebe chamadas desde então.
Última vez visto na Avenida dos Evangélicos
De acordo com a família, Wanderson tem 1,70 metro de altura, olhos castanhos e cabelo preto. No momento do desaparecimento, ele estava com uma mochila, boné e bicicleta motorizada. Ele mora na própria Avenida dos Evangélicos, no Campo dos Alemães.
Família pede ajuda para localizar Wanderson
Sem notícias há dias, parentes e amigos fazem um apelo público por informações que possam ajudar a localizar Wanderson. O caso pode ser comunicado às autoridades pelos seguintes canais: Família: (12) 99209-1907/ Polícia Militar: 190/ Disque Denúncia: 181 (anonimato garantido). A família pede que a população compartilhe as informações para ampliar as chances de encontrá-lo.