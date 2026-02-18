A família de Wanderson Oliveira, de 29 anos, vive momentos de angústia após o desaparecimento do morador da zona sul de São José dos Campos. Ele foi visto pela última vez às 11h da segunda-feira (16 de fevereiro), na Avenida dos Evangélicos.

Segundo familiares, Wanderson saiu de casa informando que iria buscar as filhas na casa da sogra, mas não retornou e não fez mais contato.