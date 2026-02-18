Vídeo obtido por OVALE mostra feixe de laser lançado contra o helicóptero Águia da Polícia Militar em São José dos Campos. O caso ocorreu na noite dessa terça-feira (17), enquanto a aeronave se preparava para pousar. Um suspeito foi detido.

De acordo com o boletim de ocorrência, o feixe de laser partiu da rua Rubi, no Jardim Paulista, na região central da cidade, durante operação especial de Carnaval.