Vídeo obtido por OVALE mostra feixe de laser lançado contra o helicóptero Águia da Polícia Militar em São José dos Campos. O caso ocorreu na noite dessa terça-feira (17), enquanto a aeronave se preparava para pousar. Um suspeito foi detido.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, o feixe de laser partiu da rua Rubi, no Jardim Paulista, na região central da cidade, durante operação especial de Carnaval.
Segundo a Polícia Militar, por volta das 18h40, durante a aproximação final para o pouso na base de aviação, a aeronave recebeu "insistente feixe de laser atrapalhando a aproximação". A luz do feixe era esverdeada.
O procedimento de pouso foi abortado para a identificação exata de onde partiu o feixe de laser. Então, equipe do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) se deslocou até o endereço identificado e deteve o suspeito portando o equipamento.
Segundo a PM, a Torre de Controle de Controle de São José foi informada do evento e reportou que outra aeronave também foi atingida pelo feixe de laser vindo provavelmente do mesmo lugar.
Suspeito disse que era 'brincadeira'
O suspeito foi conduzido até a Central de Flagrantes para o registro do boletim de ocorrência. O homem se identificou como José Carlos Furtado e, em depoimento formal, confirmou que manuseou o equipamento e que, por duas vezes, atingiu o helicóptero durante a aproximação para pouso. Ele alegou se tratar de “brincadeira”.
Segundo o boletim, uma caneta laser foi apreendida no local. O atentado contra o helicóptero Águia da PM em São José foi enquadrado, em tese, no artigo 261 do Código Penal, que trata de atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo.
Apesar da gravidade, a autoridade policial responsável entendeu que, naquele momento, não havia elementos suficientes para prisão em flagrante ou indiciamento formal, determinando a elaboração do boletim para a apuração dos fatos e aguardando laudos periciais.