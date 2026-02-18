Comunicados emitidos pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais) indicam possibilidade de chuvas e ventos intensos até quinta-feira (19) e colocam a região de São José dos Campos e todo o Vale do Paraíba sob alerta.

Os boletins compreendem o período entre as 9h30 desta quarta-feira (18) de 2026 e as 10h de quinta-feira (19).