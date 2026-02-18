Comunicados emitidos pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais) indicam possibilidade de chuvas e ventos intensos até quinta-feira (19) e colocam a região de São José dos Campos e todo o Vale do Paraíba sob alerta.
Os boletins compreendem o período entre as 9h30 desta quarta-feira (18) de 2026 e as 10h de quinta-feira (19).
Há uma possibilidade moderada de enxurradas, extravasamento de canais e alagamentos em áreas com drenagem deficiente na região devido a pancadas de chuva.
A expectativa é de chuvas que podem variar entre 30 e 60 mm/h, ou atingir até 100 mm ao dia, acompanhadas de ventos intensos com rajadas entre 60 e 100 km/h e queda de granizo.
Essa condição climática traz riscos reais de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, descargas elétricas e estragos em plantações.
A orientação é que a população evite se abrigar debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda, devido ao risco de quedas e raios, e desligue aparelhos elétricos durante os momentos mais críticos da tempestade.
Em caso de emergência, o cidadão deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo número 193.