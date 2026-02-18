Um atentado contra o helicóptero Águia da Polícia Militar em São José dos Campos mobilizou a corporação e a Polícia Civil na noite de terça-feira (17), após um homem direcionar feixe de laser contra a aeronave durante procedimento de aproximação para pouso. O caso foi registrado como crime consumado com base no artigo 261 do Código Penal.
De acordo com o boletim de ocorrência, o atentado contra o helicóptero Águia 14 em São José dos Campos ocorreu na rua Rubi, no Jardim Paulista, na região central, durante operação especial de Carnaval.
Segundo o registro policial, por volta das 21h15, a aeronave “Águia 14”, da Base de Aviação da Polícia Militar, estava em procedimento de aproximação para pouso quando foi atingida por feixes de laser direcionados à cabine.
O piloto relatou que o helicóptero foi atingido em dois momentos distintos: primeiro quando pairava a cerca de 150 metros do solo e, depois, já entre 20 e 30 metros de altura. Cada incidência teria durado entre 10 e 15 segundos, causando ofuscamento da visão dos pilotos e dificuldade operacional.
Após identificar a origem do feixe luminoso, a equipe aérea acionou apoio terrestre. Policiais foram até o imóvel indicado e localizaram o suspeito, que admitiu ter direcionado o laser contra a aeronave, alegando se tratar de “brincadeira”.
Conduzido à Central de Flagrantes, o homem se identificou como José Carlos Furtado. Em depoimento formal, ele confirmou que manuseou o equipamento e que, por duas vezes, atingiu o helicóptero durante a aproximação para pouso.
Caneta laser apreendida
Segundo o boletim, uma caneta laser foi apreendida no local. A Polícia Militar também informou que houve registro de ocorrência semelhante envolvendo outra aeronave, em período próximo, possivelmente proveniente do mesmo endereço.
O atentado contra helicóptero Águia da PM em São José dos Campos foi enquadrado, em tese, no artigo 261 do Código Penal, que trata de atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo.
Apesar da gravidade, a autoridade policial responsável entendeu que, naquele momento, não havia elementos suficientes para prisão em flagrante ou indiciamento formal, determinando a elaboração do boletim para cabal apuração dos fatos e aguardando laudos periciais.
Apontar feixe de laser contra aeronaves pode comprometer a segurança do voo, especialmente durante fases críticas como aproximação e pouso. O ofuscamento pode causar perda momentânea de visão dos pilotos, colocando em risco os tripulantes e pessoas em solo.
O atentado contra helicóptero Águia da PM em São José dos Campos reforça o alerta das autoridades sobre os perigos e as consequências legais desse tipo de conduta.