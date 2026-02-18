Um atentado contra o helicóptero Águia da Polícia Militar em São José dos Campos mobilizou a corporação e a Polícia Civil na noite de terça-feira (17), após um homem direcionar feixe de laser contra a aeronave durante procedimento de aproximação para pouso. O caso foi registrado como crime consumado com base no artigo 261 do Código Penal.

De acordo com o boletim de ocorrência, o atentado contra o helicóptero Águia 14 em São José dos Campos ocorreu na rua Rubi, no Jardim Paulista, na região central, durante operação especial de Carnaval.