O empresário chinês Alex Ye, o famoso ‘Chefe do Benefício’, anunciou a locação de quiosques no centro comercial onde está instalada a loja Busca Busca, na região central de São José dos Campos. Para montar o estabelecimento, ele alugou o antigo Shopping Faro, na rua Sebastião Humel.
Em vídeo divulgado nas redes sociais, Alex Ye aparece no Calçadão do São José dos Campos, em frente ao Shopping Busca Busca, e anuncia a locação dos espaços.
“Agora está disponível muito quiosque para locação. Quem tem interesse, por favor, entre em contato e faça consulta”, disse ele. O telefone para contato, divulgado por ele, é o (12) 99723-9030 (José).
Quiosques
Após o anúncio da locação dos quiosques, segundo informações da direção do centro comercial, o espaço recebeu cerca de 500 consultas. Os locais serão alugados para a instalação de lojas diversas, e não para unidades de alimentação – essas ficarão para outra fase da expansão.
Os quiosques medem cerca de seis metros quadrados e o valor do aluguel é a partir de R$ 5 mil, variando de acordo com a localização e o produto a ser comercializado. Segundo a direção, os quiosques serão das franquias ou do próprio locatário.
Expansão
A medida faz parte dos planos de expansão do empresário em São José dos Campos. No ano passado, o espaço inaugurou uma megaloja de cosméticos, uma ótica e uma loja de capinhas de celulares.
Outra meta de Alex Ye é instalar uma “Vila Gastronômica” em São José, algo semelhante com o que acontece, por exemplo, no bairro da Liberdade, em São Paulo, um tradicional reduto japonês da capital paulista.
Em São José, a ideia é ter mais do que comida japonesa. “Comida Coreana, japonesa, chinesa, tailandesa”, disse Alex Ye em sua conta no Instagram.