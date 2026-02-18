O empresário chinês Alex Ye, o famoso ‘Chefe do Benefício’, anunciou a locação de quiosques no centro comercial onde está instalada a loja Busca Busca, na região central de São José dos Campos. Para montar o estabelecimento, ele alugou o antigo Shopping Faro, na rua Sebastião Humel.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Alex Ye aparece no Calçadão do São José dos Campos, em frente ao Shopping Busca Busca, e anuncia a locação dos espaços.