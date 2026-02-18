Três pessoas foram presas, sendo uma mulher, por tráfico de drogas e associação ao tráfico durante a Operação Carnaval em Igaratá.

A ação ocorreu na terça-feira (17) e, além das prisões, resultou na apreensão de drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp