18 de fevereiro de 2026
TRÁFICO DE DROGAS

Operação Carnaval resulta em três prisões em Igaratá

Por Da redação | Igaratá
Três pessoas foram presas, sendo uma mulher, por tráfico de drogas e associação ao tráfico durante a Operação Carnaval em Igaratá.

A ação ocorreu na terça-feira (17) e, além das prisões, resultou na apreensão de drogas.

Policiais do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram um homem em atitude suspeita.

Em busca pessoal, localizaram porções de cocaína prontas para venda.

Em diligência, encontraram mais cocaína e maconha.

No total foram apreendidos 75 papelotes de cocaína, 7 porções de maconha e R$ 75.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Jacareí, onde os três envolvidos permaneceram presos, à disposição da justiça.

