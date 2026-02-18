Três pessoas foram presas, sendo uma mulher, por tráfico de drogas e associação ao tráfico durante a Operação Carnaval em Igaratá.
A ação ocorreu na terça-feira (17) e, além das prisões, resultou na apreensão de drogas.
Policiais do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram um homem em atitude suspeita.
Em busca pessoal, localizaram porções de cocaína prontas para venda.
Em diligência, encontraram mais cocaína e maconha.
No total foram apreendidos 75 papelotes de cocaína, 7 porções de maconha e R$ 75.
A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Jacareí, onde os três envolvidos permaneceram presos, à disposição da justiça.