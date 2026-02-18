Um jovem de 23 anos foi baleado na noite desta terça-feira (17) nas imediações do Parque Santo Antônio, em Jacareí. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e mobilizou a Guarda Civil Municipal e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).



Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 22h45, na Avenida Professora Olinda de Almeida Mercadante, no Jardim Santa Mônica, região próxima ao evento que ocorria no parque e que tinha autorização para funcionar até as 22h.

Vítima foi atingida no rosto e no pescoço