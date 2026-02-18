Um jovem de 23 anos foi baleado na noite desta terça-feira (17) nas imediações do Parque Santo Antônio, em Jacareí. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e mobilizou a Guarda Civil Municipal e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 22h45, na Avenida Professora Olinda de Almeida Mercadante, no Jardim Santa Mônica, região próxima ao evento que ocorria no parque e que tinha autorização para funcionar até as 22h.
Vítima foi atingida no rosto e no pescoço
Segundo o registro policial, uma equipe da Guarda Civil Municipal de Jacareí se deslocava para o Parque Santo Antônio quando encontrou o jovem com intenso sangramento na região da boca.
A vítima relatou que estava no evento quando foi surpreendida por disparos de arma de fogo. Foram ao menos cinco tiros, que o atingiram de raspão no rosto e no pescoço.
Ele afirmou que o autor seria um homem conhecido apenas pelo prenome “Rian”, supostamente morador do Jardim Novo Amanhecer, que estaria em um Golf escuro no momento dos disparos.
Atendimento e estado de saúde
O resgate foi acionado com apoio do Samu, que prestou os primeiros socorros e encaminhou o jovem à Santa Casa de Jacareí.
Apesar da gravidade inicial, o boletim aponta que ele permaneceu em observação e não apresentava risco de morte até o momento do registro da ocorrência.
Investigação em andamento
O investigador da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) foi informado e esteve no local. O caso foi encaminhado ao distrito policial responsável pela área. Devido às circunstâncias em que a vítima foi encontrada, não houve realização de perícia no ponto exato dos disparos, o que pode dificultar a coleta de provas.
A Polícia Civil segue investigando a tentativa de homicídio em Jacareí para identificar e localizar o suspeito.