VIOLÊNCIA

Jovem é baleado em evento no Parque Santo Antônio, em Jacareí

Por Jesse Nascimento | Jacareí
Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/Foto ilustrativa

Um jovem de 23 anos foi baleado na noite desta terça-feira (17) nas imediações do Parque Santo Antônio, em Jacareí. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e mobilizou a Guarda Civil Municipal e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).


De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 22h45, na Avenida Professora Olinda de Almeida Mercadante, no Jardim Santa Mônica, região próxima ao evento que ocorria no parque e que tinha autorização para funcionar até as 22h.

Vítima foi atingida no rosto e no pescoço

Segundo o registro policial, uma equipe da Guarda Civil Municipal de Jacareí se deslocava para o Parque Santo Antônio quando encontrou o jovem com intenso sangramento na região da boca.

A vítima relatou que estava no evento quando foi surpreendida por disparos de arma de fogo. Foram ao menos cinco tiros, que o atingiram de raspão no rosto e no pescoço.

Ele afirmou que o autor seria um homem conhecido apenas pelo prenome “Rian”, supostamente morador do Jardim Novo Amanhecer, que estaria em um Golf escuro no momento dos disparos.

Atendimento e estado de saúde

O resgate foi acionado com apoio do Samu, que prestou os primeiros socorros e encaminhou o jovem à Santa Casa de Jacareí.

Apesar da gravidade inicial, o boletim aponta que ele permaneceu em observação e não apresentava risco de morte até o momento do registro da ocorrência.

Investigação em andamento

O investigador da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) foi informado e esteve no local. O caso foi encaminhado ao distrito policial responsável pela área. Devido às circunstâncias em que a vítima foi encontrada, não houve realização de perícia no ponto exato dos disparos, o que pode dificultar a coleta de provas.

A Polícia Civil segue investigando a tentativa de homicídio em Jacareí para identificar e localizar o suspeito.

