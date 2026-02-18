A Embraer realizou nesta terça-feira (18) a entrega dos dois primeiros A-29 Super Tucanos para a FAU (Força Aérea Uruguaia). As aeronaves fazem parte de um programa de renovação da frota e expansão das capacidades operacionais da FAU, como patrulha aérea e vigilância de fronteiras. O contrato, assinado no final de 2024, também inclui equipamentos de missão, serviços logísticos integrados e um simulador de voo. O valor do negócio não foi divulgado.
“Esse marco fortalece uma parceria que se desenvolveu ao longo de mais de 50 anos, desde que o Uruguai se tornou o primeiro cliente internacional a adquirir uma aeronave Embraer", disse Bosco da Costa Júnior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança. "Essas aeronaves multimissão representam um feito significativo na história da FAU, expandindo suas capacidades operacionais de maneiras nunca antes possíveis".
"Hoje é um dia histórico, de grande importância para o Uruguai e sua Força Aérea. Com a concretização da aquisição das aeronaves Embraer A-29 Super Tucano, a tão esperada modernização é alcançada, e essa incorporação marcará uma mudança operacional e tecnológica para nossa frota de combate", afirmou o comandante-em-chefe da Força Aérea Uruguaia, general do ar Fernando Colina.
"Esse marco histórico posiciona o Uruguai na região com uma aeronave que opera em 22 forças aéreas no mundo, com tecnologia avançada e custo operacional adequado. Com a chegada dos Super Tucanos, o Uruguai obtém uma grande ferramenta para atingir seus objetivos, vetor com o qual poderemos recuperar e expandir capacidades para proteger nosso espaço aéreo e demonstrar o compromisso que nosso país tem com a segurança nacional e a soberania."
"A incorporação dessas aeronaves abre um novo horizonte tecnológico. Além do bom desempenho de voo e sistemas modernos a bordo, as aeronaves abrem novas possibilidades, permitindo a aquisição de novas capacidades, o que redefine o Poder Aéreo da Força Aérea Uruguaia", disse o coronel Shandelaio González, comandante da 2ª Brigada Aérea.
Aeronave
O Super Tucano é líder global em sua categoria, tendo sido selecionado por 22 forças aéreas no mundo todo e acumulado mais 600 mil horas de voo. A aeronave tem despertado o interesse de diversas outras nações devido à combinação incomparável de capacidades, tornando-o a opção mais eficiente do mercado.
Para forças aéreas que buscam uma solução comprovada, abrangente, eficiente, confiável e econômica em uma única plataforma, juntamente com grande flexibilidade operacional, o A-29 Super Tucano oferece uma ampla gama de missões, como Treinamento Avançado de Pilotos, CAS, Patrulha Aérea, Interdição Aérea, Treinamento JTAC, IVR Armado, Vigilância de Fronteiras, Reconhecimento, Escolta Aérea, e mais recentemente, combate a drones.
O A-29 Super Tucano é a aeronave multimissão mais eficaz em sua categoria, equipada com tecnologia de ponta para identificação precisa de alvos, sistemas de armas e um conjunto abrangente de comunicações. Sua capacidade é aprimorada por sistemas aviônicos com avançada interface homem-máquina (HMI) integrados a uma estrutura robusta. O A-29 é capaz de operar em pistas não pavimentadas, em ambientes austeros e com pouca infraestrutura. Além disso, tem requisitos de manutenção reduzidos, oferece altos níveis de confiabilidade, disponibilidade e integridade estrutural, com baixos custos operacionais.