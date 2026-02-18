A Embraer realizou nesta terça-feira (18) a entrega dos dois primeiros A-29 Super Tucanos para a FAU (Força Aérea Uruguaia). As aeronaves fazem parte de um programa de renovação da frota e expansão das capacidades operacionais da FAU, como patrulha aérea e vigilância de fronteiras. O contrato, assinado no final de 2024, também inclui equipamentos de missão, serviços logísticos integrados e um simulador de voo. O valor do negócio não foi divulgado.

“Esse marco fortalece uma parceria que se desenvolveu ao longo de mais de 50 anos, desde que o Uruguai se tornou o primeiro cliente internacional a adquirir uma aeronave Embraer", disse Bosco da Costa Júnior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança. "Essas aeronaves multimissão representam um feito significativo na história da FAU, expandindo suas capacidades operacionais de maneiras nunca antes possíveis".