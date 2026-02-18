Um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas no bairro Parque Imperial, em Jacareí.
A ocorrência foi registrada na última terça-feira (17), durante patrulhamento de policiais militares do 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior.
Ocorrência
Uma equipe da Força Tática avistou indivíduos próximos a uma área de mata.
Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos tentaram fugir, mas um menor de idade foi detido pelos policiais.
Com o adolescente, foi localizada uma sacola contendo dinheiro e entorpecentes.
Apreensões
Foram apreendidas 177 porções de drogas:
-
107 pinos de cocaína (99,97g);
-
27 pedras de crack (29,24g);
24 invólucros de maconha (105,65g);
11 porções de “kalipa” (18,75g);
oito porções de skank (11,55g);
R$ 45 em espécie;
O caso foi encaminhado ao plantão policial para as devidas providências legais.