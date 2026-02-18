18 de fevereiro de 2026
TRÁFICO DE DROGAS

Skank e Kalipa: Menor é apreendido com drogas em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Drogas apreendidas com adolescente em Jacareí
Drogas apreendidas com adolescente em Jacareí

Um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas no bairro Parque Imperial, em Jacareí.

A ocorrência foi registrada na última terça-feira (17), durante patrulhamento de policiais militares do 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

Ocorrência

Uma equipe da Força Tática avistou indivíduos próximos a uma área de mata.

Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos tentaram fugir, mas um menor de idade foi detido pelos policiais.

Com o adolescente, foi localizada uma sacola contendo dinheiro e entorpecentes.

Apreensões

Foram apreendidas 177 porções de drogas:

  • 107 pinos de cocaína (99,97g);

  • 27 pedras de crack (29,24g);

  • 24 invólucros de maconha (105,65g);

  • 11 porções de “kalipa” (18,75g);

  • oito porções de skank (11,55g);

  • R$ 45 em espécie;

    • O caso foi encaminhado ao plantão policial para as devidas providências legais.

