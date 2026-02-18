Um homem foi preso por receptação de veículo furtado em Caçapava.

Ele foi abordado na madrugada desta quarta-feira (18), por volta de 1h, por policiais militares do 3° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) no bairro Pinus de Iriguassu.

