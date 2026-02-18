18 de fevereiro de 2026
Logo Sampi
Baep recupera carro furtado e prende condutor por receptação

Por Da redação | Caçapava
Divulgação/3ºBaep
Veículo furtado foi recuperado pelo Baep em Caçapava
Um homem foi preso por receptação de veículo furtado em Caçapava.

Ele foi abordado na madrugada desta quarta-feira (18), por volta de 1h, por policiais militares do 3° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) no bairro Pinus de Iriguassu.

Diante de consulta aos dados do veículo e da constatação de que se tratava de produto de furto, o homem foi preso por receptação e permanece à disposição da Justiça.

