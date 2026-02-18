18 de fevereiro de 2026
REGIÃO LESTE

Suspeito é preso em São José com armas de fabricação caseira

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Armas apreendidas pela Polícia Militar em São José
Armas apreendidas pela Polícia Militar em São José

Um homem foi preso pela Polícia Militar, na região leste de São José dos Campos, por porte ilegal de arma de fogo. Com ele, os policiais encontraram duas armas de fabricação caseira.

A prisão ocorreu nessa terça-feira (17), por volta das 21h, no bairro Jardim Santa Inês 3, durante ação de policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

Com o suspeito, os policiais apreenderam uma pistola calibre 22 sem numeração e uma escopeta calibre 12 sem numeração, além de quatro munições calibre 12.

A ocorrência foi apresentada no Plantão de Polícia Judiciária de São José dos Campos.

