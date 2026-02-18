Um homem foi preso pela Polícia Militar, na região leste de São José dos Campos, por porte ilegal de arma de fogo. Com ele, os policiais encontraram duas armas de fabricação caseira.

A prisão ocorreu nessa terça-feira (17), por volta das 21h, no bairro Jardim Santa Inês 3, durante ação de policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).