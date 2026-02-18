Uma mulher foi presa pela Polícia Militar em Queluz, sob as acusações de furto, agressão, ameaça e tráfico de drogas.

A ocorrência foi atendida por policiais do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na noite desta terça-feira (17) e resultou na apreensão de drogas.

