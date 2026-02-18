18 de fevereiro de 2026
FLAGRANTE

Mulher é presa por invasão, furto, agressão e tráfico em Queluz

Por Da redação | Queluz
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões com mulher em Queluz
Uma mulher foi presa pela Polícia Militar em Queluz, sob as acusações de furto, agressão, ameaça e tráfico de drogas.

A ocorrência foi atendida por policiais do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na noite desta terça-feira (17) e resultou na apreensão de drogas.

No local, a vítima relatou que, após notar o desaparecimento de seu celular, teve a residência invadida pela suspeita, que a agrediu fisicamente, proferiu ameaças e confessou a autoria do furto do aparelho.

Durante as diligências pela região, os policiais localizaram a mulher e a abordaram.

Em busca pessoal, a equipe recuperou o celular furtado e encontrou porções de maconha, cocaína e crack, além de uma balança de precisão, dinheiro e farto material utilizado para o embalo de entorpecentes.

Diante das evidências, ela foi conduzida ao Plantão Policial, onde foi autuada em flagrante e permaneceu presa à disposição da Justiça.

