O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) salvou 340 vidas durante o período de Carnaval, segundo balanço das ocorrências divulgado nesta quarta-feira (18). Do total de vítimas salvas, 122 estavam em cidades do Litoral Norte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Foram contabilizadas 219 ocorrências de afogamento nos quatro dias de Carnaval, de 14 a 17 de fevereiro, com uma pessoa morta, uma vítima desaparecida e um cadáver localizado no litoral paulista.