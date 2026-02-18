O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) salvou 340 vidas durante o período de Carnaval, segundo balanço das ocorrências divulgado nesta quarta-feira (18). Do total de vítimas salvas, 122 estavam em cidades do Litoral Norte.
Foram contabilizadas 219 ocorrências de afogamento nos quatro dias de Carnaval, de 14 a 17 de fevereiro, com uma pessoa morta, uma vítima desaparecida e um cadáver localizado no litoral paulista.
O maior volume de resgates concentrou-se na região do Guarujá, com 137 pessoas salvas em 76 ocorrências de afogamento. A cidade também registrou o único óbito durante o Carnaval e a vítima desaparecida. O cadáver foi localizado em Bertioga.
“O GBMar ressalta que o baixo número de óbitos, diante do alto volume de ocorrências, reflete a eficiência do sistema de prevenção, da rápida resposta operacional e da presença ostensiva de guarda-vidas ao longo do litoral durante o Carnaval”, informou a corporação.
Litoral Norte
Na região do Litoral Norte, as equipes do GBMar registraram 90 ocorrências de afogamento (41% do litoral paulista) com o salvamento de 122 pessoas (35,88%).
São Sebastião foi a cidade com maior atenção na região, respondendo por 48 dos salvamentos efetuados e 67 vítimas salvas.
Ubatuba aparece em seguida, com 33 registros de afogamento e 42 banhistas salvos. Ilhabela teve cinco afogamentos e sete pessoas salvas, números semelhantes aos de Caraguatatuba: quatro ocorrências e seis salvamentos.
Praia Segura
Os números somam-se aos dados da "Operação Praia Segura", que entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026 já realizou mais de 764 mil ações preventivas.
Até o momento, o esforço conjunto dos bombeiros e aeronaves já salvou 2.446 vidas em toda a costa paulista, reforçando a importância da vigilância constante e do respeito às sinalizações de perigo nas praias.