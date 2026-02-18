Dois homens com histórico criminal de tráfico de drogas foram flagrados no mesmo crime durante a madrugada desta quarta-feira (18) em Lorena.
A ação ocorreu no bairro Vila Passos e resultou na apreensão de cocaína.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram os suspeitos, já conhecidos e com passagem criminal pela prática de tráfico, durante patrulhamento.
Com eles, localizaram 50 pinos de cocaína, R$26 em notas e um aparelho celular. Ambos foram conduzidos ao plantão policial e foram liberados após registro dos fatos