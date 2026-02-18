18 de fevereiro de 2026
TRÁFICO DE DROGAS

Com histórico no tráfico, dois são detidos e liberados em Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Homens portavam 50 pinos de cocaína
Homens portavam 50 pinos de cocaína

Dois homens com histórico criminal de tráfico de drogas foram flagrados no mesmo crime durante a madrugada desta quarta-feira (18) em Lorena.

A ação ocorreu no bairro Vila Passos e resultou na apreensão de cocaína.

Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram os suspeitos, já conhecidos e com passagem criminal pela prática de tráfico, durante patrulhamento.

Com eles, localizaram 50 pinos de cocaína, R$26 em notas e um aparelho celular. Ambos foram conduzidos ao plantão policial e foram liberados após registro dos fatos

