Dois homens com histórico criminal de tráfico de drogas foram flagrados no mesmo crime durante a madrugada desta quarta-feira (18) em Lorena.

A ação ocorreu no bairro Vila Passos e resultou na apreensão de cocaína.

