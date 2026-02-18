18 de fevereiro de 2026
OPERAÇÃO CARNAVAL

Homem é preso no Vale andando na multidão com revólver na cintura

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Revólver calibre .32 apreendido em Guaratinguetá
Um homem foi preso caminhando em meio à multidão com um revólver na cintura em Guaratinguetá. A ação ocorreu na madrugada desta quarta-feira (18), durante a Operação Carnaval da Polícia Militar.

Após receber informações sobre o suspeito, policiais militares da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) o abordaram e localizaram com ele um revólver calibre .32, municiado com cinco munições intactas.

O suspeito foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo e à disposição da Justiça.

