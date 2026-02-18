18 de fevereiro de 2026
ATO INFRACIONAL

Adolescentes são detidos com drogas em Aparecida

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Apreensões com adolescentes em Aparecida
Três adolescentes foram flagrados portando drogas em Aparecida na madrugada desta quarta-feira (18).

A ação ocorreu durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no bairro São Geraldo.

Durante a abordagem a um grupo de quatro suspeitos, sendo três adolescentes, os policiais localizaram cocaína, maconha e dinheiro.

Todos foram conduzidos ao plantão policial e liberados após registro.

