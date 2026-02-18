Um vazamento de grandes proporções foi registrado na rua 21 de Abril, no bairro Monte Castelo, por volta das 8h desta quarta-feira (18).

Segundo informações preliminares, trata-se de um rompimento na rede de encanamento, afetando o fluxo de água na via.

