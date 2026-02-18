Um vazamento de grandes proporções foi registrado na rua 21 de Abril, no bairro Monte Castelo, por volta das 8h desta quarta-feira (18).
Segundo informações preliminares, trata-se de um rompimento na rede de encanamento, afetando o fluxo de água na via.
A prefeitura informou que foi prontamente acionada e, ao OVALE, confirmou que equipes da Sabesp já se encontram no local para realizar os reparos necessários e as devidas verificações técnicas.
Os técnicos trabalham na contenção do vazamento e na avaliação de possíveis danos à infraestrutura local.
Moradores e motoristas que trafegam pela região devem ficar atentos, pois a presença de equipes e maquinário na pista pode causar lentidão no trânsito.
Ainda não há previsão oficial para a conclusão dos serviços ou informações sobre interrupções no abastecimento de água nas residências vizinhas.