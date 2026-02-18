18 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INCIDENTE

Rompimento de tubulação causa vazamento em via do Monte Castelo

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Vazamento na rua 21 de abril, bairro Monte Castelo
Vazamento na rua 21 de abril, bairro Monte Castelo

Um vazamento de grandes proporções foi registrado na rua 21 de Abril, no bairro Monte Castelo, por volta das 8h desta quarta-feira (18).

Segundo informações preliminares, trata-se de um rompimento na rede de encanamento, afetando o fluxo de água na via.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A prefeitura informou que foi prontamente acionada e, ao OVALE, confirmou que equipes da Sabesp já se encontram no local para realizar os reparos necessários e as devidas verificações técnicas.

Os técnicos trabalham na contenção do vazamento e na avaliação de possíveis danos à infraestrutura local.

Moradores e motoristas que trafegam pela região devem ficar atentos, pois a presença de equipes e maquinário na pista pode causar lentidão no trânsito.

Ainda não há previsão oficial para a conclusão dos serviços ou informações sobre interrupções no abastecimento de água nas residências vizinhas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários