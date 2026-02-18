Moradores da rua Francisco João Leme, na Vila Sinhá, em São José dos Campos, expressam preocupação com uma árvore de grande porte localizada na calçada.
Segundo os relatos, ela apresenta risco iminente de queda sobre as residências próximas e compromete diretamente a rede elétrica local.
Problemas
A comunidade afirma que a situação se agrava em períodos de chuva e que os galhos enroscados na fiação já causaram curtos-circuitos e faíscas.
Além disso, a copa da árvore cobre a luminária do poste, deixando o trecho da via sem iluminação pública durante a noite.
Solução
Vários pedidos de solução foram protocolados junto ao poder público. O primeiro registro de um chamado via 156 foi em 29 de junho de 2024, com a resposta de que a EDP tomaria providências, o que não ocorreu.
Diante da falta de solução, novos protocolos foram abertos ao longo de 2025 e 2026. A última atualização recebida pelos moradores indica que o pedido de corte foi encaminhado à Secretaria de Manutenção da cidade.
Posicionamento
A Prefeitura de São José dos Campos informou que a demanda será avaliada na quinta-feira (19).