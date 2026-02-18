Moradores da rua Francisco João Leme, na Vila Sinhá, em São José dos Campos, expressam preocupação com uma árvore de grande porte localizada na calçada.

Segundo os relatos, ela apresenta risco iminente de queda sobre as residências próximas e compromete diretamente a rede elétrica local.

Problemas