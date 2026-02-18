Dois homens foram presos em Cruzeiro por posse ilegal de arma de fogo, após monitoramento do COI (Centro de Operações Integradas) indicar que eles trafegavam em um veículo, em dias anteriores, ostentando uma arma em via pública.

A prisão aconteceu na terça-feira (17), durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelos bairros Vila Loyelo e Expedicionário.

