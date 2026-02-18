18 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PORTE ILEGAL DE ARMA

Dupla ostenta arma em via pública e acaba presa em Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Arma apreendida em abordagem
Arma apreendida em abordagem

Dois homens foram presos em Cruzeiro por posse ilegal de arma de fogo, após monitoramento do COI (Centro de Operações Integradas) indicar que eles trafegavam em um veículo, em dias anteriores, ostentando uma arma em via pública.

A prisão aconteceu na terça-feira (17), durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelos bairros Vila Loyelo e Expedicionário.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na abordagem e vistoria veicular, os policiais encontraram um revólver calibre .32 com seis munições intactas, além de porções de cocaína, celulares e dinheiro.

Ambos foram conduzidos ao plantão policial e permaneceram presos, à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários