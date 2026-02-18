“Efeito Forno”: um sistema de alta pressão na troposfera média, que vinha “segurando” a nebulosidade sobre parte do Centro-Sul do Brasil, começa a se deslocar para oeste.
Na prática, essa “tampa” vai perdendo força e abre espaço para o calor e a umidade voltarem a disparar as pancadas de chuva típicas do verão, com risco de temporais localizados.
Entre esta quarta-feira (18) e a quinta-feira (19), o cenário fica mais favorável para pancadas mais sinalizadas no Vale do Paraíba, com aumento de nuvens ao longo do dia e chuva mais provável a partir da tarde. A chance de chuva já passa de 70% em grande parte da região, podendo ocorrer episódios localmente fortes e de curta duração.
Além do enfraquecimento do bloqueio em médios níveis, ventos de quadrante sul/sudeste passam a predominar nas camadas mais baixas. Esse fluxo aumenta a convergência de umidade para o Vale e ajuda a organizar áreas de instabilidade — o tipo de padrão que costuma gerar tempestades rápidas, mas intensas.
O calor segue alto: máximas entre 30°C e 32°C. Chuva será mais provável na tarde e no começo da noite. Há risco de raios, rajadas de vento e granizo pontual em núcleos mais fortes. Ponto de atenção: serra na divisa com Rio de Janeiro e Minas gerais, com possibilidade de chuva volumosa em áreas de relevo.
É nesse momento que o Efeito forno atua: com o solo aquecido, o ar quente sobe com mais facilidade e, ao encontrar umidade disponível, favorece nuvens carregadas e pancadas concentradas — muitas vezes “de bairro”, mas com potencial de impacto.
Atenção extra para a Serra da Mantiqueira e áreas próximas: um “braço” do anticiclone subtropical do Atlântico Sul pode empurrar ar úmido do oceano em direção ao interior. Ao cruzar a serra, esse fluxo pode reforçar a chuva em pontos específicos, principalmente entre quarta e quinta.
Como se preparar: se a chuva apertar, evite áreas alagadas e não atravesse enxurradas. Em caso de raios e vento forte, procure abrigo seguro e mantenha distância de árvores e postes. Emergência: Defesa Civil (199) e Bombeiros (193).