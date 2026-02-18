18 de fevereiro de 2026
TRAGÉDIA EM SÃO JOSÉ

URGENTE: Jovem motociclista morre após acidente na SP-050, em SJC

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Google Maps
Local do acidente
Local do acidente

O motociclista Eric Fabiano Rodrigues Rocha, de 22 anos, morreu após sofrer um acidente na madrugada desta quarta-feira (18), por volta de 1h40, na Rodovia Monteiro Lobato, em São José dos Campos.

Segundo o registro policial, ele caiu ao tentar desviar de um cavalo que estava na via, com uma pessoa montada no animal, e acabou não resistindo após ser socorrido ao Hospital Municipal da Vila Industrial.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte acidental (morte suspeita) e deve seguir em apuração para esclarecer as circunstâncias do acidente e identificar o responsável pelo animal.

O acidente.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta de 1h40, na altura do km 100 da SP-050, na região do Buquirinha.

Um motoboy relatou que presenciou a queda e informou que o condutor perdeu o controle ao desviar do cavalo que estava na pista.

A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal da Vila, mas não resistiu.

Foram solicitadas perícia necroscópica e perícia na motocicleta, além do exame pericial para o local.

