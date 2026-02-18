O motociclista Eric Fabiano Rodrigues Rocha, de 22 anos, morreu após sofrer um acidente na madrugada desta quarta-feira (18), por volta de 1h40, na Rodovia Monteiro Lobato, em São José dos Campos.

Segundo o registro policial, ele caiu ao tentar desviar de um cavalo que estava na via, com uma pessoa montada no animal, e acabou não resistindo após ser socorrido ao Hospital Municipal da Vila Industrial.

