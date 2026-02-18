Um homem foragido da Justiça, com mais de quatro anos de pena a cumprir em regime fechado pelo crime de furto, foi localizado e preso por policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em São José dos Campos

A prisão ocorreu durante patrulhamento pela rua Eugênio Bonadio, na manhã de terça-feira (17).

