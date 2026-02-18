18 de fevereiro de 2026
FOI RECONHECIDO

Foragido usa nome do irmão para tentar escapar da PM em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foragido da Justiça, com mais de quatro anos de pena a cumprir em regime fechado pelo crime de furto, foi localizado e preso por policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em São José dos Campos

A prisão ocorreu durante patrulhamento pela rua Eugênio Bonadio, na manhã de terça-feira (17).

O suspeito foi abordado e identificou-se com o nome do irmão para não ser reconhecido. Em pesquisas detalhadas, constatou-se que ele era procurado por furto.

Após confirmar a identidade, o homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça para cumprimento da pena.

