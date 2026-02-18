18 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SÃO JOSÉ

Preso confessa tráfico e indica local das drogas na Vila Tesouro

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensões em terreno baldio na Vila Tesouro
Apreensões em terreno baldio na Vila Tesouro

Um homem foi preso e drogas foram apreendidas durante uma ação de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na Vila Tesouro, em São José dos Campos.

A prisão ocorreu na terça-feira (17), por volta das 17h20, na rua Joaquim Bagunha Maldos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais abordaram um homem em atitude suspeita; ele confessou sua atuação no tráfico de drogas e deu informações sobre a localização dos entorpecentes em um terreno baldio próximo.

Em diligência ao local, a equipe localizou e apreendeu porções de haxixe, cocaína e maconha, além de R$ 226 em espécie. O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários