Um homem foi preso e drogas foram apreendidas durante uma ação de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na Vila Tesouro, em São José dos Campos.
A prisão ocorreu na terça-feira (17), por volta das 17h20, na rua Joaquim Bagunha Maldos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Policiais abordaram um homem em atitude suspeita; ele confessou sua atuação no tráfico de drogas e deu informações sobre a localização dos entorpecentes em um terreno baldio próximo.
Em diligência ao local, a equipe localizou e apreendeu porções de haxixe, cocaína e maconha, além de R$ 226 em espécie. O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.