Um homem foi preso e drogas foram apreendidas durante uma ação de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na Vila Tesouro, em São José dos Campos.

A prisão ocorreu na terça-feira (17), por volta das 17h20, na rua Joaquim Bagunha Maldos.

