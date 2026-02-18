Um casal, de 42 e 43 anos, foi preso por furto qualificado em Caçapava após acionamento da polícia via 190.
Eles subtraíram R$ 171 e um lenço de pano de uma idosa de 88 anos ao abordá-la na Avenida Brasil na segunda-feira (16).
Policiais da 3ª Cia. PM do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) iniciaram patrulhamento pela região em busca da dupla pelas características informadas.
Eles foram encontrados na rua Ladeira São José e abordados.
A vítima os reconheceu e, com eles, foram localizados o lenço e o dinheiro pertencentes à senhora.
A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Caçapava, onde o homem e a mulher permanecem presos e à disposição da Justiça.