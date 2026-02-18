Um casal, de 42 e 43 anos, foi preso por furto qualificado em Caçapava após acionamento da polícia via 190.

Eles subtraíram R$ 171 e um lenço de pano de uma idosa de 88 anos ao abordá-la na Avenida Brasil na segunda-feira (16).

