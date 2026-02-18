A escola de samba Estrela Cadente conquistou o título do Carnaval 2026 de Jacareí. Realizada nessa terça-feira (17), a apuração confirmou a escola na primeira colocação, com 198,5 pontos, após a leitura das notas dos quesitos avaliados pelos jurados.

Fundada em 10 de outubro de 1982, a Estrela Cadente construiu trajetória ligada à valorização cultural e à participação comunitária.