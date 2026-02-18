A escola de samba Estrela Cadente conquistou o título do Carnaval 2026 de Jacareí. Realizada nessa terça-feira (17), a apuração confirmou a escola na primeira colocação, com 198,5 pontos, após a leitura das notas dos quesitos avaliados pelos jurados.
Fundada em 10 de outubro de 1982, a Estrela Cadente construiu trajetória ligada à valorização cultural e à participação comunitária.
Em 2026, reafirmou essa identidade ao levar para a avenida o enredo “Munduruku: o Coração do Tapajós”, inspirado na obra do escritor indígena Daniel Munduruku, presente no desfile, recebendo todas as homenagens.
O desfile apresentou elementos da tradição oral, dos mitos e da espiritualidade dos povos originários, com desenvolvimento narrativo claro e proposta estética consistente.
Sob a presidência de Willian de Normandi Melo e da vice-presidente Evangela Maria, a escola apostou em um conjunto coeso. A bateria Arame Farpado sustentou o ritmo do cortejo, enquanto comissão de frente e casais de mestre-sala e porta-bandeira garantiram segurança na evolução. O desfile mobilizou o público e ocupou a Avenida Davi Lino no último domingo (15), quando a comunidade acompanhou a passagem da agremiação até o encerramento.
Classificação geral
O segundo lugar ficou com a Unidos do Álcool, que somou 198,3 pontos. A escola apresentou o enredo “Oh, Mãe”, com abordagem sobre maternidade, fé e ancestralidade. A vermelho e branco levou à avenida um desfile marcado por alegorias de forte apelo visual e desempenho consistente em diferentes quesitos avaliados.
A Unidos do Jacarezão terminou em terceiro lugar, com 198,1 pontos. A agremiação, fundada em 1996, celebrou três décadas de história ao reeditar seu primeiro enredo e reforçar sua ligação com o bairro Parque Meia-Lua.
Em quarto ficou a Unidos de Santa Helena, com 197,5 pontos. Uma das escolas mais tradicionais da cidade, fundada em 1963, levou à avenida o enredo “Ervas – O verde mistério da Vida – O Sagrado Poder da Purificação”, com temática voltada à natureza e aos rituais de cura.
A apuração encerra oficialmente o Carnaval 2026 de Jacareí e abre o calendário de preparação das escolas para o próximo desfile.