18 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
6 KG DE DROGAS

PM flagra 'depósito' de drogas ao parar carro de app no Vale

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Um homem e uma mulher foram presos e 6 kg de drogas foram apreendidos em operação da Polícia Militar em Caçapava.

A ação ocorreu na terça-feira (17), quando policiais com motos da 3ª Cia PM do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em patrulhamento no bairro Parque Residencial Eldorado, abordaram um veículo Ford Ka utilizado como transporte por aplicativo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ocorrência

A equipe deu ordem de parada ao condutor do carro, que estava ocupado por um homem e uma mulher,.

Ao desembarcarem, o homem fugiu para uma área de mata e não foi mais localizado.

Ela foi abordada e portava uma mochila com drogas e dois aparelhos celulares.

Em diligência ao endereço apontado no aplicativo como destino, o morador indicou que havia entorpecentes guardados no local.

Os policiais localizaram um tambor enterrado no quintal da residência, contendo grande quantidade de drogas.

Apreensões

Ao todo, foram apreendidos:

  • 1.530 g de maconha;

  • 2.190 g de cocaína;

  • 2.465 g de crack;

  • duas folhas com anotações de contabilidade do tráfico;

  • um HT (rádio comunicador);

  • R$ 646,55 em espécie (notas e moedas).

    • A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Caçapava, onde a mulher e o morador da casa permaneceram presos por tráfico de drogas.

    O fugitivo ainda não foi localizado.

    Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

    ENTRE NO GRUPO

    Comentários

    Comentários