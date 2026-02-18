Um homem e uma mulher foram presos e 6 kg de drogas foram apreendidos em operação da Polícia Militar em Caçapava.

A ação ocorreu na terça-feira (17), quando policiais com motos da 3ª Cia PM do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em patrulhamento no bairro Parque Residencial Eldorado, abordaram um veículo Ford Ka utilizado como transporte por aplicativo.

Ocorrência