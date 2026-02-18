Um homem e uma mulher foram presos e 6 kg de drogas foram apreendidos em operação da Polícia Militar em Caçapava.
A ação ocorreu na terça-feira (17), quando policiais com motos da 3ª Cia PM do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em patrulhamento no bairro Parque Residencial Eldorado, abordaram um veículo Ford Ka utilizado como transporte por aplicativo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ocorrência
A equipe deu ordem de parada ao condutor do carro, que estava ocupado por um homem e uma mulher,.
Ao desembarcarem, o homem fugiu para uma área de mata e não foi mais localizado.
Ela foi abordada e portava uma mochila com drogas e dois aparelhos celulares.
Em diligência ao endereço apontado no aplicativo como destino, o morador indicou que havia entorpecentes guardados no local.
Os policiais localizaram um tambor enterrado no quintal da residência, contendo grande quantidade de drogas.
Apreensões
Ao todo, foram apreendidos:
-
1.530 g de maconha;
-
2.190 g de cocaína;
-
2.465 g de crack;
duas folhas com anotações de contabilidade do tráfico;
um HT (rádio comunicador);
R$ 646,55 em espécie (notas e moedas).
A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Caçapava, onde a mulher e o morador da casa permaneceram presos por tráfico de drogas.
O fugitivo ainda não foi localizado.