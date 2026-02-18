Um motorista de aplicativo foi rendido por bandidos e abandonado em estrada do Vale do Paraíba. Ele foi abordado por quatro criminosos na cidade de Potim, na noite do último sábado (14), por volta das 23h.

De acordo com o relato, os suspeitos abordaram o motorista e o obrigaram a dirigir o carro até a estrada que dá acesso à região entre Lavrinhas e Cruzeiro.