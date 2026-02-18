18 de fevereiro de 2026
ROUBO

Motorista é rendido por bandidos e abandonado em estrada do Vale

Por Da redação | Potim
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Um motorista de aplicativo foi rendido por bandidos e abandonado em estrada do Vale do Paraíba. Ele foi abordado por quatro criminosos na cidade de Potim, na noite do último sábado (14), por volta das 23h.

De acordo com o relato, os suspeitos abordaram o motorista e o obrigaram a dirigir o carro até a estrada que dá acesso à região entre Lavrinhas e Cruzeiro.

No local, os bandidos roubaram o motorista, levando celulares, dinheiro e outros pertences da vítima, que foi abandonada às margens da estrada.

O motorista permaneceu na via durante toda a madrugada de domingo (15) e, somente por volta das 5h, conseguiu pedir ajuda e acionar a polícia. Segundo informações, pessoas que passavam pelo trecho demonstraram receio em prestar auxílio.

O veículo foi posteriormente localizado e as autoridades buscam imagens de câmeras internas do automóvel, que podem auxiliar na identificação dos envolvidos.

