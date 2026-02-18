A banda Gustavo Maré, de São Sebastião, participa de um concurso nacional que vai selecionar uma banda para abrir a programação oficial do Lollapalooza Brasil 2026, que ocorre no dia 20 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
A disputa "Temos Vagas – Lollapalooza" é promovida pela rádio 89 FM e o grupo concorre com a canção "Magia", de seu primeiro álbum, Natural, lançado no fim de 2025.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Formada em 2023 por Luís Gustavo da Silva, Mateus de Souza da Silva, Jeferson Araújo e Wendel Alves da Silva, a banda tem influências como Maglore, Seu Jorge e Charlie Brown Jr.
Para votar na banda Gustavo Maré, os interessados devem acessar o site oficial do concurso até o dia 24 de fevereiro de 2026.
O anúncio oficial da banda vencedora está previsto para o dia 9 de março de 2026.