A banda Gustavo Maré, de São Sebastião, participa de um concurso nacional que vai selecionar uma banda para abrir a programação oficial do Lollapalooza Brasil 2026, que ocorre no dia 20 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A disputa "Temos Vagas – Lollapalooza" é promovida pela rádio 89 FM e o grupo concorre com a canção "Magia", de seu primeiro álbum, Natural, lançado no fim de 2025.

