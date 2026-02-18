18 de fevereiro de 2026
VIOLÊNCIA

Irmão invade casa, ameaça cunhado de morte e acaba preso em SJC

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/Maps
Caso foi registradoi na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher)
Caso foi registradoi na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher)

Um homem invadiu uma casa no Jardim Santa Luzia, bairro da região sudeste de São José dos Campos, ameaçou o cunhado de morte e acabou preso em flagrante pela Polícia Militar. O caso aconteceu na manhã de segunda-feira (16), segundo registro da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).

De acordo com o boletim, a vítima, uma jovem de 21 anos, disse ter acordado com pancadas fortes no portão e reconhecido o autor como o próprio irmão, que estaria proibido de se aproximar por conta de uma medida protetiva já em vigor. Ainda conforme o relato, o pai teria tentado contê-lo e levado o homem até um ponto de ônibus, mas ele voltou ao local pouco tempo depois.

O documento aponta que o suspeito teria pulado o muro, arrombado uma porta e entrado na parte superior do imóvel, passando a arrastar móveis e ligar som alto. Em seguida, ele teria chamado o cunhado e feito ameaças de morte, enquanto a família se abrigava em um cômodo e acompanhava a situação por câmeras de segurança até a chegada da PM.

Segundo o registro, os policiais entraram no imóvel e localizaram o homem em uma escada interna. Ele recebeu voz de prisão por descumprimento de medida protetiva, violação de domicílio e ameaça. O boletim ainda descreve que houve necessidade de algemar o homem, devido ao estado do conduzido, com sinais de embriaguez, possível influência de drogas e histórico de agressividade, além das ameaças relatadas pelas vítimas. Também consta que a equipe policial estava com câmeras no uniforme.

O caso foi registrado como violência doméstica e descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei Maria da Penha), além de ameaça e violação de domicílio, conforme o boletim. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante, e a situação do preso deveria ser reavaliada em audiência de custódia.

