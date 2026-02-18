Um homem invadiu uma casa no Jardim Santa Luzia, bairro da região sudeste de São José dos Campos, ameaçou o cunhado de morte e acabou preso em flagrante pela Polícia Militar. O caso aconteceu na manhã de segunda-feira (16), segundo registro da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).
De acordo com o boletim, a vítima, uma jovem de 21 anos, disse ter acordado com pancadas fortes no portão e reconhecido o autor como o próprio irmão, que estaria proibido de se aproximar por conta de uma medida protetiva já em vigor. Ainda conforme o relato, o pai teria tentado contê-lo e levado o homem até um ponto de ônibus, mas ele voltou ao local pouco tempo depois.
O documento aponta que o suspeito teria pulado o muro, arrombado uma porta e entrado na parte superior do imóvel, passando a arrastar móveis e ligar som alto. Em seguida, ele teria chamado o cunhado e feito ameaças de morte, enquanto a família se abrigava em um cômodo e acompanhava a situação por câmeras de segurança até a chegada da PM.
Segundo o registro, os policiais entraram no imóvel e localizaram o homem em uma escada interna. Ele recebeu voz de prisão por descumprimento de medida protetiva, violação de domicílio e ameaça. O boletim ainda descreve que houve necessidade de algemar o homem, devido ao estado do conduzido, com sinais de embriaguez, possível influência de drogas e histórico de agressividade, além das ameaças relatadas pelas vítimas. Também consta que a equipe policial estava com câmeras no uniforme.
O caso foi registrado como violência doméstica e descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei Maria da Penha), além de ameaça e violação de domicílio, conforme o boletim. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante, e a situação do preso deveria ser reavaliada em audiência de custódia.