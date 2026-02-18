Um homem invadiu uma casa no Jardim Santa Luzia, bairro da região sudeste de São José dos Campos, ameaçou o cunhado de morte e acabou preso em flagrante pela Polícia Militar. O caso aconteceu na manhã de segunda-feira (16), segundo registro da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).

De acordo com o boletim, a vítima, uma jovem de 21 anos, disse ter acordado com pancadas fortes no portão e reconhecido o autor como o próprio irmão, que estaria proibido de se aproximar por conta de uma medida protetiva já em vigor. Ainda conforme o relato, o pai teria tentado contê-lo e levado o homem até um ponto de ônibus, mas ele voltou ao local pouco tempo depois.