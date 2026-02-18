O surgimento de um buraco na rua Miracema, no bairro Chácaras Reunidas, em São José dos Campos, nesta terça-feira (17), é o mais recente de uma série de incidentes que têm colocado a infraestrutura de drenagem da zona sul da cidade sob alerta.
A via, que possui intenso fluxo de veículos pesados devido à presença de galpões empresariais, recebeu sinalização preventiva logo após uma vistoria técnica realizada pela Prefeitura após o buraco se abrir.
O tamanho exato da abertura ainda não foi divulgado e a área está sob monitoramento.
Este novo episódio soma-se a uma sequência de ocorrências registradas na rua Felisbina de Souza Machado, no Jardim Imperial. No local, a instabilidade do solo provocou um grave acidente no final de janeiro, quando um caminhão carregado com dez toneladas de blocos foi engolido por uma cratera.
A gravidade da situação levou a Defesa Civil a interditar preventivamente imóveis, incluindo quatro casas e um prédio com dezenas de apartamentos, resultando no desalojamento temporário de mais de 150 pessoas.
Além dos problemas no Jardim Imperial, uma nova cratera de grandes proporções abriu-se recentemente na Praça João do Pulo, no Jardim Satélite.
Segundo a Prefeitura, o afundamento foi causado pelo rompimento de uma galeria subterrânea, problema agravado pelo forte volume de chuvas que atingiu a região nas últimas semanas.
A recorrência desses incidentes em bairros próximos levanta preocupações sobre o estado de conservação da rede de drenagem e da pavimentação em São José dos Campos.