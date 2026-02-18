O Santuário Nacional de Aparecida terá diversas celebrações para marcar a Quarta-Feira de Cinzas (18). A missa solene, às 9h, será presidida pelo arcebispo de Aparecida, dom Orlando Brandes, com o rito de imposição das cinzas.
Durante a semana, novas atividades estão previstas no contexto da caminhada quaresmal. No sábado (21), haverá a inauguração da escultura “Jesus sem Teto” e domingo (22), o lançamento celebrativo da Campanha da Fraternidade promovida pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) em Aparecida.
Para atender os devotos que desejam iniciar a Quaresma em oração, o Santuário Nacional disponibiliza diversos horários de missa: às 6h45, 9h, 10h30, 12h, 16h e 18h, no Altar Central da Basílica Nova, e às 8h e 18h, na Basílica Histórica.
Os fiéis também terão a oportunidade de iniciar esse tempo litúrgico pelo sacramento da confissão. O atendimento será realizado no setor de confissões, localizado no subsolo da Basílica, das 8h às 11h e das 14h às 16h.
Escultura “Jesus sem Teto”
No sábado (21) às 19h30, acontece a bênção de instalação do monumento “Jesus Sem Teto”, obra do artista canadense Timothy Schmalz. Instalada no Jardim Norte, próximo à Torre Brasília do Santuário Nacional, a escultura retrata Jesus identificado como as pessoas em situação de rua e simboliza o apelo da Campanha da Fraternidade 2026.
A celebração será conduzida pelo presidente da CNBB, cardeal Jaime Spengler, pelo arcebispo de Aparecida, dom Orlando Brandes, pelo secretário-executivo de Campanhas da CNBB, padre Jean Poul, e pelo subsecretário-geral da CNBB, padre Leandro Megeto.
Abertura da Campanha da Fraternidade
Durante a Quarta-feira de Cinzas, a Igreja do Brasil celebra a abertura da Campanha da Fraternidade 2026, promovida pela CNBB. Este ano, o tema da Campanha é “Fraternidade e Moradia” e lema bíblico “Ele veio morar entre nós” (Jo 1,14).
De acordo com a CNBB, a escolha do tema foi motivada por uma sugestão da Pastoral da Moradia e Favela e acolhido pelo Conselho Episcopal Pastoral da entidade. A escolha do tema foi motivada por uma sugestão da Pastoral da Moradia e Favela e acolhido pelo Conselho Episcopal Pastoral da entidade.
O Santuário Nacional de Aparecida recebe, no domingo (22) às 8h, no Altar Central, a Missa de Lançamento Celebrativo da Campanha da Fraternidade 2026, presidida pelo presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler.
Segundo o assessor do Setor de Campanhas da CNBB, padre Jean Poul Hansen, a Campanha da Fraternidade de 1993 abordou a mesma temática, com o lema “Onde moras?”. Na época, o objetivo central foi afirmar o direito à terra e à moradia como condição básica para uma vida plena.
Três décadas depois, a Igreja retoma a temática da moradia para evidenciar a urgência da questão. A proposta busca despertar a consciência sobre a moradia digna como direito fundamental e expressão concreta da fé cristã.