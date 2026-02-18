O Santuário Nacional de Aparecida terá diversas celebrações para marcar a Quarta-Feira de Cinzas (18). A missa solene, às 9h, será presidida pelo arcebispo de Aparecida, dom Orlando Brandes, com o rito de imposição das cinzas.

Durante a semana, novas atividades estão previstas no contexto da caminhada quaresmal. No sábado (21), haverá a inauguração da escultura “Jesus sem Teto” e domingo (22), o lançamento celebrativo da Campanha da Fraternidade promovida pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) em Aparecida.