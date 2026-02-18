Um crime brutal de feminicídio chocou moradores do Vale do Paraíba na tarde desta segunda-feira (16). Ana Luiza Fonseca dos Santos, de 58 anos, foi assassinada pelo próprio marido com ao menos nove facadas dentro de casa.

O crime ocorreu em Paraibuna, na região da Estrada do Espírito Santo, no bairro Vila de Fátima. A vítima foi encontrada já sem vida no interior da residência.

O principal suspeito é o companheiro dela, João Lenon Alves dos Santos, de 34 anos. Segundo a Polícia Civil, ele não estava no imóvel quando as equipes chegaram e passou a ser considerado foragido. Diante da gravidade, foi solicitada a prisão preventiva.

Cena de violência